Износ сетей ЖКХ новосибирского Академгородка составляет около 70%

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Износ коммунальной инфраструктуры новосибирского Академгородка, строительство которого началось в 60-е годы XX века, составляет около 70%. Самый сильный износ зафиксирован у сетей водоотведения, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

На территории Академгородка, одного из крупнейших научных центров России, расположены десятки научно-исследовательских институтов, а также один из ведущих в стране по естественно-научным направлениям Новосибирский госуниверситет. В начале нынешнего отопительного сезона жители микрорайона жаловались на задержку с подачей горячего водоснабжения, которая растянулась на две недели из-за дефектов на сетях.

"Процент износа инженерной инфраструктуры Академгородка составляет: водоснабжение - 70%, водоотведение - 72,6%, теплоснабжение и ГВС - 67,3%", - сообщили в мэрии.

В пресс-службе пояснили, что инженерные объекты и сети в микрорайоне располагаются в основном на землях федеральной принадлежности, у городских властей "нет оснований на проведение каких-либо действий с данным имуществом".

Согласно данным мэрии, сети принадлежат федеральному унитарному предприятию "Управление энергетики и водоснабжения (УЭВ)". Организация подчиняется Министерству науки и высшего образования РФ. По данным мэрии, в межотопительный период предприятие планово выполняет ремонты инженерных сетей и объектов. "Аварийно-восстановительные работы выполняются по мере необходимости", - добавили в муниципалитете.