ЦТАК: певец Shaman снова приехал в КНДР

Группа российских артистов приехала в Пхеньян в преддверии празднования 80-летия Трудовой партии Кореи

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Группа российских артистов, в числе которых певец Shaman, приехала в Пхеньян в преддверии празднования 80-летия Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Группа прибыла в Пхеньян 8 октября. В ее состав вошли заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), певица Александра Воробьева, артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, художественный руководитель балета "Тодес" Алла Духова.

15 августа Shaman выступил на концерте в Пхеньяне в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. В беседе с ТАСС он сообщил, что планирует снова посетить КНДР до конца 2025 года.

10 октября в КНДР будет отмечаться 80-летие Трудовой партии Кореи. В торжественных мероприятиях примет участие делегация "Единой России" во главе с председателем партии Дмитрием Медведевым.