Роскачество: разработчики онлайн-игр манипулируют игроками для заработка

Сначала нас приучают к регулярной игре с помощью дофаминовых петель и социальных обязательств, а затем предлагают платные решения для искусственно созданных проблем, говорится в исследовании Центра цифровой экспертизы организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Разработчики онлайн-игр прибегают к использованию психологических и визуальных манипуляций для формирования у игроков привычки возвращаться в игру и тратить деньги. Об этом говорится в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Манипулятивные механики в играх - это сложная система, сочетающая психологию, дизайн и экономику. Сначала нас приучают к регулярной игре с помощью дофаминовых петель и социальных обязательств, а затем предлагают платные решения для искусственно созданных проблем", - говорится в исследовании.

Отмечается, что этические границы в данном вопросе сильно размыты и предупреждения о том, что играть необходимо ответственно часто размещаются в самом центре манипулятивного интерфейса. Наиболее уязвимы к манипуляциям, как поясняется в исследовании, подростки и импульсивные пользователи, склонные к игровой зависимости. "Парадокс многих мобильных игр в том, что бесплатные игры часто обходятся игрокам дороже платных. Игру изначально создают бесплатной, чтобы снять входной барьер. Вам не нужно ничего платить, чтобы попробовать. Но внутри ждут "микротранзакции" - маленькие покупки, которые кажутся незначительными. Десятки таких покупок в месяц складываются в огромную сумму", - говорится в аналитических материалах.

Анализ популярных игр, таких как Honkai: Star Rail, Vampire's Fall, Echocalypse Scarlet Covenant, Dragon Raja и Guild of Heroes, показывает использование схожих стратегий в их внутриигровых магазинах для привлечения и удержания пользователей. Эти стратегии, как отмечают аналитики, включают создание иллюзии выгоды, упрощение процесса покупок, гибридную модель, эстетическое оформление и тщательно спланированный механизм взаимодействия пользователя с магазином. Для создания иллюзии выгоды игры предлагают яркие скидки, акции и специальные предложения, которые заставляют игроков думать, что они получают ценные предметы, даже если реальной выгоды нет. Интерфейс магазинов разработан таким образом, чтобы минимизировать количество шагов для совершения покупки и сократить время на принятие решения.

Гибридная модель покупок в играх не только предоставляет игровые предметы, но и формирует чувство принадлежности к сообществу, ощущение продвинутости или эксклюзивности, что усиливает восприятие ценности вложенных средств, отмечается в исследовании.