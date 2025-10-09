Госсовет: принцип семейноцентричности должен быть отражен во всех госпрограммах

Председатель комиссии по направлению "Семья", глава Республики Мордовия Артем Здунов, отметил, что парки, скверы, клубы, школы должны строится с учетом того, что туда будут ходить родители с детьми

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Принцип семейноцентричности должен учитываться во всех госпрограммах, включая развитие инфраструктуры и дорожно-транспортной сети. Реализация этой цели станет, в том числе, одной из ключевых задач комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", сообщил ТАСС председатель комиссии, глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"В каждой [государственной] программе семья должна себя увидеть. Строят парки, скверы, клубы, школы - все должно быть с учетом того, что сюда будут ходить семьи с детьми, многодетные семьи. Программа развития такси, общественного транспорта, отдыха - везде должно быть слово "семья". Если его там нет, значит, семейноцентричности нет. Задача, в том числе и комиссии Госсовета [по направлению "Семья"], - следить за тем, чтобы семейноцентричность отражалась во всех программах", - сказал он.

Ранее на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что федеральный бюджет РФ подчинен принципу семейноцентричности. Она отметила, что все меры поддержки семей нужно постоянно изучать с точки зрения их эффективности и при необходимости актуализировать.