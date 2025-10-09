Вильфанд прогнозирует в выходные дни на юге РФ температуру ниже 20 градусов

По словам научного руководителя Гидрометцентра, "бархатный сезон" закончился

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Температура воздуха в выходные на юге европейской России станет ниже 20 градусов, "бархатный сезон" закончился. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Теплая погода заканчивается на юге европейской части России, умеренно теплая погода еще до четверга включительно прогнозируется, но в пятницу и выходные дни она понизится. В континентальных районах Краснодарского края температура будет около 15 градусов, это максимальное значение. А к примеру, в Сочи температурный фон в выходные составит 17-18 градусов. Что означает окончание "бархатного сезона" на курортах", - сказал он.

Он уточнил, что окончание "бархатного сезона", как и прогнозировалось ранее, пришлось на конец первой декады октября.

Температура воды в Геленджике и Туапсе на текущий момент составляет 20 градусов, в Сочи - 21. Однако к концу недели показатель понизится до 19-20 градусов, в то время как температура воздуха будет около 18 градусов.