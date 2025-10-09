Депутат Немкин: мошенники в России начали представляться доставкой документов

Злоумышленники звонят и представляются курьерской службой, а далее сообщают, что в адрес человека поступили документы из налоговой, суда или другого ведомства, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Новая схема телефонного мошенничества, связанная с якобы доставкой документов от государственных структур, появилась в России. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Появилась новая схема телефонного мошенничества, связанная с "доставкой документов" от государственных структур - например, из налоговой. Злоумышленники звонят и представляются курьерской службой, а далее сообщают, что в адрес человека поступили документы из налоговой, суда или другого ведомства. При этом разговор ведется уверенно, в деловом тоне, что создает ощущение официальности и срочности", - рассказал депутат.

По его словам, если человек начинает задавать уточняющие вопросы, то мошенники называют известные названия компаний или могут упомянуть адрес "центральной налоговой" или другого учреждения, чтобы внушить доверие. Однако при просьбе предоставить трек-номер или фамилию отправителя, как отметил парламентарий, они либо уходят от ответа, либо придумывают оправдания. "Основная цель таких звонков - вовлечь человека в диалог и в какой-то момент получить от него данные или подтолкнуть к переходу по ссылке, где нужно подтвердить получение или ознакомиться с документом. После этого мошенники получают доступ к устройству или банковским приложениям жертвы", - пояснил Немкин.

Депутат напомнил, что налоговые и государственные структуры не передают документы через частные курьерские службы и тем более не связываются через мессенджеры. "Всегда можно самостоятельно позвонить в официальное ведомство или проверить уведомления через "Госуслуги", - заключил он.