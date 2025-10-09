Суд отказался менять меру пресечения французскому велосипедисту в Приморье

Софиана Сехили подозревают в незаконном пересечении границы

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты французского велосипедиста Софиана Сехили, арестованного в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы, мера пресечения не изменена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края.

"Постановление Уссурийского районного суда от 06.09.2025 оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе.

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечало, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга. Позднее Уссурийский районный суд Приморского края вынес постановление об избрании меры пресечения Сехили в виде заключения под стражу на срок до 4 октября 2025 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за 18 месяцев либо лишение свободы на два года.

По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток.

30 сентября арестованного велопутешественника посетил почетный консул Франции. В тот же день Уссурийский районный суд продлил арест велопутешественнику до 3 ноября.

Как сообщали ТАСС 6 октября в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края, в Приморский краевой суд поступил материал с апелляционной жалобой стороны защиты на постановление Уссурийского районного суда, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток, до 4 октября.