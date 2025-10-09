Пробки в 10 баллов парализовали движение в Новосибирске

Причиной стал ночной снегопад

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Автомобильное движение в Новосибирске оказалось парализовано, утром пробки достигли максимальных 10 баллов из-за продолжающегося обильного снегопада и гололедицы на дорогах. Это следует из данных онлайн-карт "2ГИС".

Снегопад начался ночью и продолжается в утренние часы. На припаркованных автомобилях образовался слой снега толщиной 3-5 см. Заторы образовались почти на всех мостах через Обь и ключевых магистралях города. По данным онлайн-карт, на улицах Новосибирска уже зафиксировано более 30 дорожно-транспортных происшествий. Из-за снегопада и повышенного спроса цены на такси резко выросли. Поездка от микрорайона Европейский берег до метро "Речной вокзал" (расстояние около 5 км), которая обычно стоит 200-300 рублей, сейчас обходится в более чем 1 000 рублей.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в первой половине дня в Новосибирске ожидается мокрый снег при температуре около нуля. "Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Управление Госавтоинспекции по Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение для водителей и пешеходов. "ГАИ Новосибирской области предупреждает <...> о возможных осложнениях обстановки на дорогах в связи с понижением температуры воздуха, которое может спровоцировать образование наледи на проезжей части", - говорится в официальном сообщении ведомства. Водителям рекомендовали не ездить на летней резине, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.