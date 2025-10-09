Глава "учебки" в Днепропетровской области за $14 тыс. вывозил солдат за границу

Схема предусматривала вывоз военнослужащего из части, его тайное перемещение через областные блокпосты и переправку за рубеж по поддельным документам

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Начальник учебного центра ВСУ в Днепропетровской области организовывал дезертирство солдат прямо из военных частей с последующим выездом за границу, полный пакет услуг стоил $14 тыс. Это следует из материалов Государственного бюро расследований Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

Схема предусматривала вывоз военнослужащего из части, его тайное перемещение через блокпосты в Днепропетровской области и переправку за рубеж по поддельным документам.

Отдельной сферой деятельности главы учебного центра было оформление "мертвых душ" в боевые части. Таким образом, желающие за несколько тысяч долларов могли получить статус участников боевых действий.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.