В Сантьяго открыли мурал, посвященный российско-чилийской дружбе

Мурал создан на стене дома, построенного из материалов, отправленных СССР в качестве гуманитарной помощи Чили после землетрясения 1960 года, рассказал член Общественной палаты Никита Анисимов

МЕХИКО, 9 октября. /ТАСС/. Делегация Общественной палаты Российской Федерации в рамках визита в Чили открыла в Сантьяго мурал в честь многолетней дружбы народов России и Чили. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС глава делегации, член Общественной палаты Никита Анисимов.

"В одном из крупных муниципалитетов Сантьяго Реколете по инициативе Общественной палаты состоялось открытие мурала, символизирующего многолетнюю дружбу российского и чилийского народов", рассказал Анисимов. По его словам, символизму акции добавляет тот факт, что мурал был создан на стене дома, построенного из материалов, отправленных Советским Союзом в качестве гуманитарной помощи Чили после землетрясения 1960 года.

"Это совместное творчество двух граффити-художников - чилийца Диего Роа и россиянина Дмитрия Кубракова, победителя нынешнего сезона премии "Кардо". Каждый вложил частичку души, чтобы взглянуть на будущее через призму истории. В наших планах - сделать такой же мурал в России", - отметил, в свою очередь, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, генеральный директор премии "Кардо" Валентин Работенко.

Он рассказал, что согласно концепции художников, на мурале Россия представлена в образах бурого медведя, башен Кремля, куполов Покровского собора и небоскребов Москва-Сити. Республика Чили изображена через палитру цветов - от северной пустыни Атакама до южных ледников, где соединяются символы страны: Рука пустыни, Моаи острова Пасхи и кит, обитающий в холодных водах юга.

"В этой визуальной работе создается диалог между двумя странами - Россией, представленной на левой стороне, и Чили, представленной на правой", - добавил Анисимов.

Фотовыставка "Жены героев" и встречи с общественностью

В рамках визита в Чили в Русском доме в Сантьяго состоялась презентация фотовыставки члена ОП РФ Екатерины Колотовкиной "Жены героев". Экспозиция включает десять портретов и посвящена женщинам, ожидающим мужей с фронта или потерявшим близких. По словам автора, проект позволил чилийской публике "увидеть происходящее женскими глазами".

На мероприятии выступил чилийский журналист Патрисио Мэри Белл, автор книги "Дети Донбасса", который поблагодарил российских общественников за выставку и подчеркнул, что в своей работе стремится "противостоять западной пропаганде и показать правду о жителях Донбасса". Он также попросил передать свою книгу президенту России Владимиру Путину.

Русский дом в Сантьяго организовал встречу поклонников фантастики с российским писателем, членом ОП РФ Сергеем Лукьяненко.

"Чили - страна географически очень далекая от России, но при этом она на удивление близкая, понятная, в чем-то более европейская, чем многие страны Европы, - сказал Лукьяненко. - Неудивительно, что здесь живут потомки разных волн русской эмиграции, давно покинувшие Россию, но сумевшие сохранить в себе русскость. Очень важно не потерять эту диаспору, вернуть наших соотечественников в Россию ментально, духовно, а кому-то, возможно, помочь вернуться и физически".

В рамках творческой встречи прошла квест-игра "Дозоры", а в завершение мероприятия был показан фильм "Ночной дозор", снятый по одноименному роману писателя.

Общественная дипломатия

Как сообщил Анисимов, в ходе визита в Чили делегация из России также провела встречи с мэрами столичных муниципалитетов Серийос и Серро-Навиа, где улицы и парки носят имена Гагарина, Терешковой, Сибири, Волги и Урала. Член ОП РФ Сергей Буторин представил проект "Парки России", отметив, что вовлечение местных сообществ в благоустройство помогает "создавать устойчивую городскую экономику и снижать расходы муниципалитетов".

По словам Анисимова, Общественная палата России уже несколько лет развивает проекты гуманитарного сотрудничества с Латинской Америкой. "Уникальный формат прямого диалога и общественной дипломатии позволяет преодолевать расстояния и создавать общее пространство", - отметил он.

"В таких поездках мы развенчиваем мифы и ложь западной пропаганды о СВО, защищаем историческую память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и силами представителей гражданского общества участвуем в построении более справедливого и многополярного мира для наших народов", - заключил глава российской делегации.

О премии "Кардо"

"Кардо" - Международная конкурс-премия развития уличной культуры и спорта президентской платформы "Россия - страна возможностей", учреждена в 2018 году для поддержки талантов в этой сфере. В 2025 году финал конкурс-премии прошел в Ставрополе.