В Москве ожидаются облачная погода и до 14 градусов тепла

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Облачная погода и температура до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 12-14 градусов тепла, в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер прогнозируется восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 10-15 градусов, местами ожидается небольшой дождь. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.