Рособрнадзор считает избыточным введение ОГЭ по физкультуре

В пресс-службе ведомства напомнили о праве образовательных организаций среднего профессионального образования самостоятельно проводить вступительные испытания по общей физической подготовке

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор считает избыточным введение ОГЭ по физической культуре в связи с возможностью учреждений СПО самостоятельно проводить вступительные испытания по общей физической подготовке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Министерство физической культуры и спорта Московской области выдвинуло предложение ввести основной государственный экзамен (ОГЭ) по физической культуре.

"В связи с правом образовательных организаций среднего профессионального образования проводить самостоятельно вступительные испытания по общей физической подготовке при поступлении на обучение по специальностям, требующим наличия у поступающих определенных физических качеств, считаем введение ОГЭ по физической культуре избыточным", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что включение учебного предмета "Физическая культура" в перечень предметов, сдаваемых участниками государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего в форме ОГЭ по своему выбору требует тщательной проработки, учитывающей все аспекты проведения экзамена.

В Рособрнадзоре напомнили, что в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, ОГЭ включает в себя четыре экзамена по учебным предметам: обязательные учебные предметы (русский язык и математика), а также двум учебным предметам по выбору участника ГИА (биология, география, иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский), информатика, история, литература, обществознание, физика, химия).