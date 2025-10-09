В ОП призвали исключить продажу энергетиков в автоматах, где их покупают дети

Энергетики можно свободно приобрести в подземных переходах, в том числе перед входом на станции московского метро, указал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Запрет на продажу энергетиков детям нарушается через реализацию этих напитков в автоматах - несовершеннолетние могут свободно приобретать их до сих пор, эту возможность необходимо исключить. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Полномочиями по контролю запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним наделены региональные органы власти либо полиция. Учитывая, какое распространение в крупных городах получили автоматы, мы имеем дело с фактическим невыполнением требований ряда федеральных законов, поэтому прошу органы исполнительной власти города Москвы проверить и исключить возможность продажи энергетиков через автоматы", - сказал Машаров.

Он отметил, что энергетики сейчас можно свободно приобрести в подземных переходах, в том числе перед входом на станции московского метро в автоматах. "Там продаются безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические), при этом оплата производится либо по банковской карте, либо наличными денежными средствами. В том, что так можно купить энергетик и это делают несовершеннолетние, я убедился сам", - сказал Машаров.

Он подчеркнул, что в связи с этим необходимо обеспечить реальный механизм контроля за выполнением положений Кодекса РФ об административных правонарушениях в части продажи энергетиков несовершеннолетним.

Машаров напомнил, что с 7 июня 2025 года в России за продажу энергетиков введены штрафы, а с 1 марта 2025 года продажа энергетиков была запрещена. "Федеральный закон от 07.06.2025 N 149-ФЗ установил, что за продажу ребенку безалкогольного тонизирующего напитка, включая энергетический, предусмотрены штрафы в размере: для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей", - сказал Машаров.

По его мнению, помимо запретов необходимо говорить через социальную рекламу о вреде этих напитков для детского организма, а также о их влиянии на сердце и центральную нервную систему.