Глава реготделения РСО: в Крыму есть потребность в трудовой помощи студентов

В частности, их помощь востребована в образовательном процессе, отметил Владимир Кайданский

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Потребность в трудовой помощи студентов в Республике Крым сохраняется в образовательной, социальной и культурной сферах жизни, сообщил ТАСС председатель правления Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) Владимир Кайданский

"Помощь студотрядов востребована в образовательном процессе, например, в проведении "Разговоров о важном", работа со школьниками в части профориентации. В Крыму всегда востребована работа в сфере ЖКХ, например, мы ежегодно помогаем в благоустройстве парков Симферополя, проводим убору и облагораживание территорий населенных пунктов. Также помогаем пожилым людям и инвалидам", - рассказал он.

При этом, отметил Кайданский, помощь инвалидам реализуется только через социальных работников, хотя и в этом случае работы не всегда могут быть проведены. В истории движения было несколько случаев, вспомнил глава реготделения, когда люди с ограниченными возможностями не пускали студентов помочь из опасения быть обманутыми мошенниками или аферистами. Студотряды также проводят трудовые десанты - это не просто субботники, а выезды длительностью до недели в населенные пункты для благоустройства и уборки.