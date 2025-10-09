В Бурятии выявят лучшие практики снижения бюрократической нагрузки на учителей

В регионе также сформировали комиссию по защите чести и достоинства педагогических работников

УЛАН-УДЭ, 9 октября. /ТАСС/. Экспертная группа по сбору предложений и выявлению лучших практик снижения бюрократической нагрузки на педагогов создана в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС министр образования и науки республики Валерий Поздняков.

"Создана такая экспертная группа под моим председательством. Будем принимать предложения, выявлять лучшие практики, направленные на снижение нагрузки на учителей в части бюрократии. Это делается для того, чтобы педагоги могли меньше тратить время на бумажную работу и больше - на обучение и развитие детей. А также для повышения престижа профессии в целом", - сказал Поздняков.

На федеральном уровне эту работу курирует руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев - ведомства, которое, в свою очередь, проводит серию вебинаров и использует чат-бот "Помощник Рособрнадзора" на платформе "Сферум" для обработки жалоб педагогов.

Также в Бурятии при Минобрнауки республики сформирована комиссия по защите чести и достоинства педагогических работников. "К сожалению, тенденция такова, что зачастую в конфликтных ситуациях в школах принято на скорую руку обвинить учителя в тех или иных негативных событиях. Педагоги в этом отношении считают себя бесправными, не знают, куда обратиться в случае несогласия с решением, принятым администрацией образовательного учреждения. Мера принята, прежде всего, для защиты интересов и повышения престижа педагогических работников", - сказал Поздняков.

В состав комиссии включены сам министр, представители Бурятской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатели общественных организаций, руководители Комитета по надзору и контролю в сфере образования и Комитета по труду Минэкономики Бурятии. По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова в ближайшее время также будет создан совет по защите чести и достоинства педагогов при главе республики. В него войдут сотрудники правоохранительных органов.

"Обычно в случае той или иной спорной ситуации школа "заминает" конфликт, не желая вступать в сложные разбирательства с родителями учеников. Так бывает особенно, если эти родители имеют отношение к руководству района, местные депутаты, например. Тогда чаще всего учитель быстро признается виновным и на этом конфликт считается улаженным. Теперь же на уровне республики учителю есть куда пожаловаться - он понимает, что выше районного начальства есть еще и республиканские органы и структуры, которые могут его интересы отстоять", - пояснил министр.