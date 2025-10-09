В ОП предложили отменить утильсбор на семиместные авто для многодетных семей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ готовит предложение в правительство страны об отмене утилизационного сбора на семиместные автомобили для многодетных. Как сообщил ТАСС заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб, это станет хорошей поддержкой для таких семей.

"Так как у нас не такой большой выбор семиместных семейных автомобилей локальной сборки, есть предложение отменить утильсбор на такие машины для многодетных семей и разрешить им раз в три года покупать авто с такой льготой. В ближайшее время мы с коллегами по ОП направим соответствующее письмо в правительство РФ. Это очень значимая норма и, надеюсь, она будет поддержана", - сказал Гриб.

По его словам, такое транспортное средство просто необходимо многодетной семье и возможность пользоваться этой льготой на покупку авто раз в три года позволит не только поддержать эти семьи, но и простимулирует других россиян стать многодетными. "Надо сказать, что это будет реальная поддержка для многодетных семей. Для них жилищный вопрос на первом месте, но на втором - автомобиль. Это перевозка детей, логистика. Многодетные семьи имеют льготы, в частности, на бесплатную парковку, но считаем, что и отмена утильсбора будет очень значимой поддержкой и даже станет определенным стимулом для других, чтобы стать многодетной семьей", - сказал Гриб.

По его словам, срок покупки авто по льготе раз в три года позволит избежать злоупотреблений со стороны льготников. "В таком случае мы уйдем от обвинений в том, что они могут злоупотреблять и продавать эти авто", - сказал Гриб.

Утилизационный сбор - введенный в 2012 году платеж, который единоразово уплачивается на каждый локально произведенный в России и каждый ввезенный в страну автомобиль.

Минпромторг РФ ранее опубликовал проект постановления правительства РФ, согласно которому с 1 ноября 2025 года расчет утильсбора для легковых автомобилей (категория М1) будет включать новый показатель - базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность - влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.