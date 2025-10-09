Каждый второй опрошенный россиянин заготавливает домашние консервы на зиму

По данным исследования сервиса доставки "Купер" и медиахолдинга Rambler&Co, чаще всего заготавливаются маринованные овощи и грибы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян заготавливают домашние консервы на зиму, говорится в совместном исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и медиахолдинга Rambler&Co (текст есть у ТАСС).

"Согласно данным, домашние заготовки - это традиция для большинства россиян. Половина респондентов (51%) делают закрутки каждый сезон. Еще 19% занимаются консервированием время от времени, а 6% пробовали это один-два раза. Каждый четвертый (24%) никогда не делал домашних заготовок", - поделились эксперты.

Выбор продуктов

По данным аналитиков, чаще всего россияне заготавливают маринованные овощи и грибы (33%), такие как огурцы, помидоры и лисички. На втором месте по популярности - сладкие заготовки: варенье, джемы и повидло (28%). Замыкают тройку лидеров лечо или рагу (23%). Ферментированные заготовки, например, квашеную капусту, редьку и кимчи заготавливают 15% россиян, реже всего в банки отправляются паштеты (1%). В топ продуктов для консервации также входят ягоды (12%), капуста (10%), перец (10%), баклажаны или кабачки (9%), грибы (8%) и фрукты (7%). Реже всего россияне делают заготовки из мяса и рыбы (1%), а также из моркови (3%).

Техника для консервирования

Треть (36%) россиян предпочитают делать все заготовки вручную. Из техники чаще всего в процессе заготовок помогают блендер или кухонный комбайн (21%). Для стерилизации банок 15% россиян используют духовку, а для изготовления сухих продуктов 15% респондентов используют электросушилку для овощей и фруктов. Реже всего при заготовках применяются вакууматоры (4%) и электрические машинки для закатки крышек (2%), сказано в исследовании.

Причины домашнего консервирования

Уверенность в натуральности и качестве больше всего мотивирует россиян заниматься домашним консервированием (32%). На втором месте оказался вкус домашних заготовок (21%), а на третьем - желание сделать запас еды на зиму (19%). Для 14% респондентов заготовки - это способ экономии, для 9% - хобби и удовольствие от процесса, а для 5% - бережное отношение к окружающей среде.

При этом подавляющее большинство россиян (75%) делают заготовки исключительно для себя и семьи. Еще 20% рассматривают консервацию как стратегический запас на зиму. Лишь по 1% респондентов делятся своими трудами с родственниками, друзьями, соседями или коллегами и выставляют свои заготовки на продажу.

По данным исследования, домашние заготовки - это увлечение, которое практически в равной степени распространено среди женщин (49%) и мужчин (51%). Наиболее активно эта традиция поддерживается в возрастной группе 55-60 лет (41%), а также среди респондентов 45-54 лет (32%).

Об опросе

Опрос проводился с 25 сентября по 2 октября 2025 года, охват составил 112 921 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 60 лет.