Защита обжалует в кассации арест в Приморье французского велосипедиста

Софиана Сехили подозревают в незаконном пересечении границы

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Защита намерена обжаловать в кассации арест французского велосипедиста Софиана Сехили, который заключен под стражу в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы. Об этом сообщила ТАСС адвокат путешественника Алла Кушнир.

"Можно обжаловать в кассационной инстанции. Суд выносит мотивированное решение: чтобы написать жалобу, мне нужно понимать, на основании чего мне отказано, и дальше подавать жалобу уже на это решение", - сказала Кушнир.

В Приморский краевой суд поступил материал с апелляционной жалобой стороны защиты на постановление Уссурийского районного суда, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток, до 4 октября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края, 9 октября оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба защиты французского велосипедиста, мера пресечения не изменена.

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечало, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга. Позднее Уссурийский районный суд Приморского края вынес постановление об избрании меры пресечения Сехили в виде заключения под стражу на срок до 4 октября 2025 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за 18 месяцев либо лишение свободы на два года.

По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток.

30 сентября арестованного велопутешественника посетил почетный консул Франции. В тот же день Уссурийский районный суд продлил арест велопутешественнику до 3 ноября.