Эксперты: опасность передачи бешенства от летучих мышей сильно преувеличена

Летучие мыши не нападают на людей и не запутываются в волосах, также сообщили в Центре реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Риск заражения бешенством человека от летучей мыши в Москве крайне низок, на европейской части России таких случаев не было более 50 лет. Об этом ТАСС сообщили в Центре реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке.

"Что касается бешенства, то риск крайне преувеличен, на сайте Московского зоопарка можно ознакомиться с научной статьей, анализирующей случаи заражения от летучих мышей на всей территории Евразии за более чем 50-летний период. Из материала следует, что за это время на европейской части России не было зафиксировано ни одного случая заражения человека. Анализ данных за последующие 20 лет картину не изменил. При этом случаи передачи бешенства от белок, ежей, лис и бездомных животных регистрируются регулярно", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что летучие мыши не агрессивны, они не нападают на людей и не запутываются в волосах. Их укус - это акт самозащиты в безвыходной ситуации, например, если их взяли в руки. Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности, как и при контакте с любыми дикими животными: не трогать мышей голыми руками. Следует надеть плотные перчатки и аккуратно посадить зверька в коробку с вентиляционными отверстиями, положив на дно мягкую тряпочку.

Горожан также призвали не кормить и не поить животных - лучше связаться со специалистами. "В Московском зоопарке с 2017 года успешно работает Центр реабилитации рукокрылых, сотрудники центра помогают зверькам: предоставляют место для спячки, откармливают истощенных животных и лечат травмированных. Только за прошлый год благодаря помощи горожан здесь выходили и подготовили к выпуску несколько сотен летучих мышей", - рассказали в центре.

Дезориентация в городе

Там добавили, что летучие мыши могут попасть в квартиры москвичей из-за дезориентации в городе. В августе и сентябре у них наступает период миграции и поиска мест для зимовки, это абсолютно нормальное и ежегодно повторяющееся явление. "Животные попадают в жилища людей совершенно случайно - они ищут любое теплое убежище. В природе они зимуют в пещерах или дуплах деревьев, а в городе могут дезориентироваться и заблудиться, часто их привлекают насекомые, слетающиеся на свет из окон", - отметил собеседник агентства.

В центре подчеркнули, что ошибочный негативный образ, который распространяется в соцсетях, уже стоил жизни многим зверькам. Уничтожение летучих мышей не только не имеет смысла, но и запрещено законом, поскольку все виды рукокрылых в России занесены в международную, федеральную и региональные Красные книги.

Вместе с тем, летучие мыши приносят большую пользу, например, они служат защитой от комаров. Одна мышь за ночь съедает сотни кровососущих насекомых.

Кроме того, они эффективно контролируют численность вредителей деревьев.

Установка на окна противомоскитных сеток поможет защитить дом от непрошеных гостей, заключили в центре.