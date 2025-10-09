На Соловках для дорог применят специальный материал для "исторического" внешнего вида

Это будет твердое и устойчивое покрытие, что позволит комфортно передвигаться по острову

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 9 октября. /ТАСС/. Специальный материал "акропол" вместо асфальта будут использовать для ремонта и строительства дорог на Соловках, сообщила ТАСС генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Елена Палкина. Он выбран, чтобы сохранить по цвету "исторический" облик соловецких дорог.

"Будет использоваться комбинированный материал акропол на основе цементной крошки с модифицирующими наполнителями. По цвету и по внешнему виду это позволит сохранить признаки дорог, которые исторически на Соловках были. Но, в отличие от исторических, это будет твердое и устойчивое покрытие, что позволит комфортно передвигаться по острову", - сказала Палкина.

Разработан проект реконструкции дороги от поселка Соловецкий на остров Большая Муксалма. Еще одна историческая дорога - от поселка Соловецкий через Секирную гору на Сосновку. По ней проектная документация также разработана и находится на согласовании в Минкультуры РФ. "Эти две дороги являются объектами культурного наследия федерального значения", - отметила собеседница агентства.

Также началось проектирование капитального ремонта дорог внутри поселка Соловецкий, к ремонту планируется приступить в 2026 году. "Капитальный ремонт и реконструкция уличной дорожной сети поселка - одно из приоритетных направлений, потому что, если вы там были, то понимаете, что дорог там нет. Мы заключили контракт и планируем в следующем году приступить к проведению мероприятий непосредственно по ремонту дорог", - добавила директор Фонда.

Внутрипоселковые дороги - это третья очередь развития дорожной сети на Соловках. Она предполагает капремонт. Протяженность дорог, вошедших в этот этап, составляет 11,2 км.

Первая очередь - это объездная дорога к новому комплексу по обращению с отходами и к "базе реставраторов" (рабочий городок в районе бывшего кирпичного завода). В этот этап входит строительство новых участков и реконструкция существующих. Работы уже ведутся. Вторая очередь включает строительство объездной дороги от площадки строящегося технологического причала до объездной дороги первой очереди, с новым, более коротким проездом к дорогам на лодочную станцию и на поселок Реболда. Протяженность участка составляет около 7 км.