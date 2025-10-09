Владелец танкера "Волгонефть-212" отсудил компенсацию за утрату судна

Судебное заседание проходило в закрытом режиме

ПЕРМЬ, 9 октября. /ТАСС/. Владелец танкера "Волгонефть-212" компания "Каматрансойл" отсудило у торгово-чартерного фрахтователя "Кама шиппинг" компенсацию за утрату судна, которое потерпело крушение у Керченского пролива. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

"Арбитражным судом вынесен судебный акт в закрытом судебном заседании: иск удовлетворить частично", - говорится на сайте суда.

"Каматрансойл" обратился в суд с иском к "Кама шиппинг" о взыскании 200 млн рублей убытков, возникших в результате гибели танкера для перевозки нефтепродуктов "Волгонефть-212", которое было передано истцом ответчику по договору аренды 8 февраля 2016 года без экипажа.

Ранее в ходе судебного разбирательства в рамках иска ФГБУ "Морспасслужба" на возмещение ущерба за ликвидацию последствий крушения танкеров, которые проходили в арбитражном суде Краснодарского края, компания "Кама шиппинг" не признала своей ответственности за инцидент, связанный с крушением танкера "Волгонефти-212" у Керченского пролива, заявив в суде соответствующее ходатайство о приобщении документов, по которым судовладельцем выступает "Каматрансойл", а "Кама шиппинг" является торгово-чартерным фрахтователем.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года.