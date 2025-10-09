Медведев в Пхеньяне возложил венок к монументу "Освобождение"

Он воздвигнут в 1946 году в память о воинах Красной армии, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал программу визита в КНДР с возложения венка к монументу "Освобождение", передает корреспондент ТАСС.

Монумент расположен в центре Пхеньяна у южного подножия сопки Моранбон. Он воздвигнут в 1946 году в память о воинах Красной армии, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов.

У монумента Медведева встретил Ким Сон Нам - заведующий Международным отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания ТПК. Среди присутствующих, в частности, секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов, глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, губернатор Курской области Александр Хинштейн, глава Приморья Олег Кожемяко и другие. Члены делегации также приняли участие в возложении венка.

Во время церемонии Медведев в сопровождении Ким Сон Нама и членов делегации прошел на площадку перед монументом. Там выстроились военнослужащие почетного караула Корейской народной армии и военный оркестр.

Оркестр исполнил государственные гимны Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики. Военнослужащие почетного караула установили венок. Медведев подошел к нему, поправил памятную ленту и отдал дань памяти советским воинам поклоном головы.

Монумент состоит из постамента и стелы, на вершине которой установлена красная звезда. Высота памятника - 30 метров. На гранях монумента - барельефы, символизирующие российско-корейскую дружбу и изображающие эпизоды боевых действий советской армии, а также бронзовые таблички с текстом на русском и корейском языках.