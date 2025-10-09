Медведев в Пхеньяне возложил цветы к статуям Ким Ир Сену и Ким Чен Иру

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках визита в КНДР возложил корзину цветов к статуям Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии также приняли участие члены делегации, в том числе секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов, глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, губернатор Курской области Александр Хинштейн, глава Приморья Олег Кожемяко и другие.

После того, как корзина цветов была установлена у статуй, Медведев подошел к ней, поправил памятную ленту, поклоном головы отдал дань памяти.

Ким Ир Сен (урожденный Ким Сон Чжу) родился 15 апреля 1912 года недалеко от Пхеньяна. Он был генеральным секретарем Трудовой партии Кореи (1966-1994) и президентом КНДР (1972-1994). День его рождения - государственный праздник в стране. Ким Ир Сен является основателем КНДР.

Еще при жизни Ким Ир Сена официальным преемником был назван его сын Ким Чен Ир. 8 октября 1997 года, по истечении срока траура, Ким Чен Ир был избран генеральным секретарем ТПК. В соответствии с поправками к конституции 1998 года, в стране был упразднен институт президентства, а пост председателя Государственного комитета обороны, который Ким Чен Ир занимал с 1993 года, стал высшей государственной должностью.

Ким Чен Ир - четырежды герой КНДР, посмертно ему было присвоено высшее в стране воинское звание генералиссимуса. Жители народной республики почтительно называют его великим полководцем, при этом одной из его главных заслуг считается разработка принципов сонгун - политики, подразумевающей приоритет армии во всех сферах деятельности государства. Ким Чен Ир ушел из жизни 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа во время инспекционной поездки по стране.