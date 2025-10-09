Бердянск из-за аварии на сетях остался без водоснабжения

Подачу воды планируют восстановить к 12 часам

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Водоснабжение Бердянска полностью остановлено из-за аварии на сетях. Об этом говорится в официальном Telegram-канале администрации города.

"В связи с выходом из строя входящей задвижки в цеху водоснабжения сегодня в 02:15 была остановлена насосная станция второго подъема. На 05:00 произведены работы по ремонту входящей задвижки. На данный момент набираются резервуары в цеху водоснабжения", - говорится в сообщении.

Восстановить подачу воды планируют к 12 часам.