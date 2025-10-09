Челябинскую школу перевели на дистант после вспышки кишечной инфекции

Медики госпитализировали семь учащихся школы №110

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Медики в городе Трехгорном Челябинской области госпитализировали с жалобами на острую кишечную инфекцию семь учащихся школы №110. После этого в учреждении ввели режим дистанционного обучения, сообщил глава города Данил Громенко.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) в инфекционное отделение медсанчасти №72 госпитализированы семь школьников с признаками острой кишечной инфекции. Остальные обратившиеся пациенты с легким течением болезни проходят амбулаторное лечение в домашних условиях", - отметил глава города.

Он добавил, что в школе введено дистанционное обучение. Также созван оперативный штаб при главе города. Причина возникновения эпидемиологической ситуации в школе станет известна после получения результатов лабораторных исследований.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области сообщили, что следователь по публикации в средствах массовой информации о признаках кишечной инфекции среди учащихся школы №110 возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).