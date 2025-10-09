Около станции МЦД-3 Останкино благоустроили территорию

В ходе работ обустроили удобные подходы и подъезды к станции и обеспечили условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории, прилегающей к станции Останкино МЦД-3 и Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) на северо-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом районе сейчас идет масштабное строительство жилых комплексов, там находятся предприятия, телецентр и Останкинская башня. В ходе благоустройства обустроили удобные подходы и подъезды к станции и обеспечили условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошли улица Новомосковская и проезд Дубовой рощи", - сказал Бирюков.

Так, в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили ливневую систему.

"На участках улицы Новомосковская расширили тротуары, чтобы пешеходам, в том числе с маленькими детьми и колясками, было комфортно передвигаться, общая площадь пешеходной зоны составила почти 8,2 тыс. кв. м. На проезжей части уложили 16,7 тыс. "квадратов" асфальта. На нерегулируемых пешеходных переходах установили 12 опор контрастного освещения. На пересечениях проезда Дубовой Рощи с улицей Новомосковской и улицы Новомосковской с 3-й Новоостанкинской обновили светофоры с последующей интеграцией их в интеллектуальную транспортную систему", - добавил заммэра.

Как уточнил глава комплекса городского хозяйства, в районе благоустройства 80 старых опор освещения заменили на круглые конические фонари и уличные торшеры c энергоэффективными светильниками. Для пассажиров городского транспорта на Новомосковской улице установили два новых остановочных павильона, для автомобилистов организовали парковки. На прилегающей территории разбили 10,7 тыс. кв. м газона.