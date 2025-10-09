Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Возле Сургута завершилось возведение второго мостового перехода через реку Обь

Стоимость объекта составила более 60 млрд рублей
Редакция сайта ТАСС
07:49

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили возведение второго мостового перехода через реку Обь возле Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. Открытие объекта планируется в конце октября - в ноябре текущего года, сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев в эфире телерадиокомпании "Югра".

Возведение моста началось в июле 2022 года, в июне 2025 года специалисты завершили стыковку пролетов, соединяющих два берега реки Обь. Работы ведет подрядная организация "Мостострой-11". Стоимость объекта согласно контракту - более 60 млрд рублей. Он станет частью федеральных коридоров "Тюмень - Сургут - Салехард" и "Пермь - Ханты-Мансийск - Томск", а также международных маршрутов "Арктика - Азия" и "Северный широтный ход".

"Объект в высокой степени готовности: остался небольшой участок дороги. Мостовой переход сам готов. Заканчивается переустройство продуктопровода и над ним в ближайшие пару недель, наверное, закончится [создание] дорожного полотна. Где-то к концу октября - в ноябре у нас объект будет полностью готов: на год раньше запланированных сроком мы его вводим, наверное одна из самых больших побед в условиях экономического давления, санкций, сложной логистики", - отметил Ислаев.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что новый мост обеспечит дальнейшее развитие и транспортную безопасность топливно-энергетического комплекса РФ, а также станет частью формируемого нового транспортного коридора "Тюмень - Сургут - Надым - Салехард". Он отмечал, что президент дал поручение по строительству нового моста и правительство обеспечило его софинансирование из федерального бюджета. Как пояснял Хуснуллин, благодаря командной работе и профессионализму строителей проект реализуется с опережением графика.

В состав объекта протяженностью 45,5 км также входят еще семь искусственных сооружений: три путепровода в составе транспортных развязок и четыре моста через водные преграды. По данным властей, ввод его в эксплуатацию позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузив единственный эксплуатируемый мост через Обь в Сургутском районе, работающий в режиме трехкратной перегрузки, создаст альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств, обеспечит стабильную автотранспортную связь с другими регионами России. 

РоссияХанты-Мансийский автономный округ