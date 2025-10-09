Возле Сургута завершилось возведение второго мостового перехода через реку Обь

Стоимость объекта составила более 60 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили возведение второго мостового перехода через реку Обь возле Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. Открытие объекта планируется в конце октября - в ноябре текущего года, сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев в эфире телерадиокомпании "Югра".

Возведение моста началось в июле 2022 года, в июне 2025 года специалисты завершили стыковку пролетов, соединяющих два берега реки Обь. Работы ведет подрядная организация "Мостострой-11". Стоимость объекта согласно контракту - более 60 млрд рублей. Он станет частью федеральных коридоров "Тюмень - Сургут - Салехард" и "Пермь - Ханты-Мансийск - Томск", а также международных маршрутов "Арктика - Азия" и "Северный широтный ход".

"Объект в высокой степени готовности: остался небольшой участок дороги. Мостовой переход сам готов. Заканчивается переустройство продуктопровода и над ним в ближайшие пару недель, наверное, закончится [создание] дорожного полотна. Где-то к концу октября - в ноябре у нас объект будет полностью готов: на год раньше запланированных сроком мы его вводим, наверное одна из самых больших побед в условиях экономического давления, санкций, сложной логистики", - отметил Ислаев.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что новый мост обеспечит дальнейшее развитие и транспортную безопасность топливно-энергетического комплекса РФ, а также станет частью формируемого нового транспортного коридора "Тюмень - Сургут - Надым - Салехард". Он отмечал, что президент дал поручение по строительству нового моста и правительство обеспечило его софинансирование из федерального бюджета. Как пояснял Хуснуллин, благодаря командной работе и профессионализму строителей проект реализуется с опережением графика.

В состав объекта протяженностью 45,5 км также входят еще семь искусственных сооружений: три путепровода в составе транспортных развязок и четыре моста через водные преграды. По данным властей, ввод его в эксплуатацию позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузив единственный эксплуатируемый мост через Обь в Сургутском районе, работающий в режиме трехкратной перегрузки, создаст альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств, обеспечит стабильную автотранспортную связь с другими регионами России.