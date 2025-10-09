Заммэра Бирюков: качество московской воды контролируется на всем пути ее движения

Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства провели около 2,5 млн исследований качества столичной воды по максимальному количеству показателей с начала года. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. За январь - сентябрь этого года уже провели около 2,5 млн различных анализов", - сказал Бирюков.

По его словам, ежедневно Москва потребляет почти 3 млн куб. м воды, в столице проложено порядка 13 тыс. км водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.

"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил заммэра.

Он уточнил, что помимо лабораторных исследований для контроля качества воды в режиме реального времени используют более 500 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов передаются в систему социально-гигиенического мониторинга столицы.