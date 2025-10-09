Столичные предприниматели смогут арендовать здание в парке "Кузьминки"

Подать заявки на участие в торгах можно до 28 октября, открытый аукцион пройдет 31 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Здание площадью более 358 кв. м выставили на торги в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве. Победитель аукциона сможет арендовать здание на пять лет, сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.

"Кузьминский парк - благоприятное место для организации бизнеса в сфере культуры и досуга. Среди преимуществ - наличие высокого пешеходного трафика и точек притяжения горожан и туристов, таких как храм, построенный в XVIII веке, различные музеи, а также мероприятия для взрослых и детей. Сейчас на городских торгах доступно одноэтажное здание площадью 358,5 квадратного метра, которое имеет культурно-просветительское и досуговое назначение. Победитель аукциона сможет открыть здесь центр детского творчества, художественную мастерскую, арт-студию, выставочный зал и другие виды бизнеса. Договор аренды здания заключается на пять лет", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Как отметили в пресс-службе, здание расположено по адресу: парк "Кузьминки-Люблино", дом 1, строение 12. Здание подключено к электричеству, водоснабжению и канализации. Подать заявки на участие в торгах можно до 28 октября, открытый аукцион пройдет 31 октября.