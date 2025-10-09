Пункт пропуска в Казахстан в Саратовской области работает в штатном режиме

Скоплений грузового транспорта не наблюдается

САРАТОВ, 9 октября. /ТАСС/. Автомобильный пункт пропуска "Озинки", расположенный в Саратовской области на границе с Республикой Казахстан, работает в штатном режиме. Информация о заторах на российской стороне не соответствует действительности, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее в сети появилась информация о многокилометровых очередях из фур на границе с Казахстаном.

"Пункт пропуска "Озинки" на российско-казахстанской границе в Саратовской области работает в штатном режиме, скоплений грузового транспорта не наблюдается. Информация о масштабных заторах не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

В конце сентября в Федеральной таможенной службы (ФТС) России сообщали о скоплении транспорта на выезд из РФ в Казахстан в связи с проведением дополнительных проверочных мероприятий казахстанской стороной. На въезд в РФ скоплений не зафиксировали. Как отмечали в ФТС, проверка транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Казахстаном в среднем длится восемь минут.