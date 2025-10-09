Мосгортранс: доля электробусов в парке московского наземного транспорта достигла 35%

Более 2,5 тыс. инновационных машин КАМАЗ и ЛиАЗ обеспечивают работу около 240 маршрутов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Доля электробусов в парке московского наземного транспорта достигла 35%, в парке ГУП "Мосгортранс" работают уже более 2,5 тыс. инновационных машин. Об этом в четверг сообщил ТАСС гендиректор предприятия Николай Асаул в рамках форума "Общественный транспорт 2025".

"Мосгортранс обеспечивает Москве статус одного из мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта, наш парк электробусов - крупнейший среди городов Европы и США. Больше 2,5 тыс. инновационных машин КАМАЗ и ЛиАЗ обеспечивают работу около 240 маршрутов. Электробусы составляют 35% парка Мосгортранса, и мы постоянно наращиваем эти показатели", - сказал он.

По его словам, 1 сентября 2025 года исполнилось 7 лет с начала работы электробусов в Москве. За это время современные синие машины на электротяге уже успели стать одним из символов столицы. На них совершено более 800 млн поездок.

"Мы постоянно совершенствуем техническое задание при заказе новой техники. Прорабатываем требования к производителям, исходя из общемировых тенденций, обратной связи и опыта работы с пассажирами. Каждые несколько лет в Москву приходят электробусы с еще более усовершенствованными характеристиками", - подчеркнул Асаул.

Форум "Общественный транспорт 2025" проходит 9 октября в Москве. Форум организован Российским Союзом промышленников и предпринимателей при поддержке Министерства транспорта РФ. Цель форума - поддержка и развитие инициатив бизнеса и органов власти в реализации проектов общественного транспорта.