Мишустин направил приветствие участникам форума "Креативный код. Россия"

Премьер-министр РФ отметил большой потенциал России в области креативных индустрий

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям форума "Креативный код. Россия", отметив их талант, прорывные идеи и инновационные решения.

"Наша страна обладает большим потенциалом в области креативных индустрий. И именно вы - талантливые и целеустремленные люди, собравшиеся на этом масштабном мероприятии, являетесь ее движущей силой. Вы генерируете прорывные идеи, создаете инновационные решения, товары и услуги, которые меняют жизнь к лучшему, повышают глобальную конкурентоспособность государства", - говорится в послании премьера, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин напомнил о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче - к 2030 году увеличить количество творческих индустрий в национальной экономике. Он отметил, что для ее реализации необходимо выстроить эффективное взаимодействие бизнес-сообщества с региональными командами. "Сформировать во всех российских субъектах комплексную систему управления и поддержки креативных сфер с учетом их особенностей, создать условия для того, чтобы каждый человек мог реализовать свой проект, внести вклад в развитие России", - добавил премьер.

Мишустин выразил уверенность, что в ходе форума участники смогут обсудить самые смелые инициативы и яркие проекты, а также заключить взаимовыгодные соглашения и найти ответы на актуальные вопросы.

Премьер-министр пожелал гостям и участникам интересных дискуссий и новых идей.

О форуме

Форум "Креативный код. Россия" пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 октября. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. Организаторами выступают Минэкономразвития России и ПАО "Газпром". Форум проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, а также Высшего совета партии "Единая Россия".