Мосгортранс начал изготавливать запчасти для автобусов на 3D-принтере

Гендиректор предприятия Николай Асаул отметил, что такое оборудование позволит избежать лишних затрат на приобретение полных комплектов для устранения незначительных поломок

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" начал самостоятельно изготавливать на 3D-принтере пластиковые детали салона автобусов. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Николай Асаул в рамках форума "Общественный транспорт - 2025".

"Одна из наших новинок: мы установили 3D-принтер и 3D-сканер на эксплуатационной площадке "Ховрино". Это оборудование позволяет нам самостоятельно изготавливать необходимые для замены мелкие пластиковые детали салона автобуса, которые не имеют заводской номенклатурной идентификации: фиксаторы дверей, заглушки сидений и дверных поручней, кронштейны крепления поручней, крышки предохранителей, окантовки кнопок вызова водителя и многое другое", - сказал Асаул.

По его словам, изготовление на 3D-принтере одной детали весом 20 гр обойдется Мосгортрансу в 3-4 раза дешевле, чем закупка по контракту. Также это позволит избежать лишних затрат на приобретение полных комплектов для устранения незначительных поломок. "Планируем масштабировать этот проект и на другие площадки", - добавил Асаул.

Форум "Общественный транспорт - 2025" проходит 9 октября в Москве. Он организован Российским союзом промышленников и предпринимателей при поддержке Министерства транспорта РФ. Цель форума - поддержка и развитие инициатив бизнеса и органов власти в реализации проектов общественного транспорта.