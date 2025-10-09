Собянин: на северо-востоке Москвы в проезде Русанова достроили школу

На территории оборудовали физкультурно-спортивную зону с беговой дорожкой, ямой для прыжков в длину, универсальной площадкой, а также площадками для ГТО, игры в настольный теннис и занятий воркаутом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Здание школы для обучения старшеклассников достроили в столичном районе Свиблово. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Закончили строительство школы в районе Свиблово. В новом здании в проезде Русанова смогут учиться 550 ребят из старших классов. В школе разместили универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатеку, спортзал, медицинский блок, пространство для проведения мероприятий и другие необходимые административные и технические помещения", - написал мэр.

По его словам, на территории оборудовали физкультурно-спортивную зону с беговой дорожкой, ямой для прыжков в длину, универсальной площадкой, а также площадками для ГТО, игры в настольный теннис и занятий воркаутом. Также обустроено место отдыха.

"Новая школа находится внутри жилого квартала. В будущем возведем здесь еще несколько новостроек по программе реновации. Важно, что дети смогут учиться рядом с домом, в современных и комфортных условиях", - добавил Собянин.