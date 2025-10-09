Пассажиров просят добираться до аэропорта Сочи по железной дороге из-за непогоды

До конца недели ожидаются дожди с сильным ветром, подъем уровня воды в реках, шторм и смерчи

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Интенсивные дожди с сильным ветром, подъем уровня воды в реках, шторм и смерчи в море ожидаются до конца недели в Сочи, в связи с чем жителям и гостям города-курорта рекомендовали, в частности, добираться в аэропорт по железной дороге. Об этом в своем Telegram-канале по итогам заседания городской комиссии по ЧС сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде в Сочи и Сириусе на ближайшие три дня. Ожидаются сильный дождь, шквалистый ветер, подъем уровней воды в реках, шторм и смерчи в море, селевые потоки в горной местности и понижение температуры воздуха.

"Наиболее интенсивные осадки ожидаем с завтрашнего дня. Все наши службы и аварийно-спасательные формирования, отвечающие за жизнеобеспечение города и безопасность людей, переведены в режим повышенной готовности. <…> Прошу сочинцев и гостей курорта учесть возможные последствия непогоды и принять меры предосторожности. Необходимо планировать поездку в аэропорт в эти дни на железнодорожном транспорте", - написал Прошунин.

Мэр города уточнил, что для оповещения отдыхающих штормовое предупреждение передано всем санаторно-курортным организациям и пользователям пляжей, которые продолжают работать в летнем режиме. МЧС донесли информацию группам туристов в горах. Сформированы 14 бригад службы спасения и УВД, которые проедут по местам стихийных кемпингов и предупредят людей о необходимости покинуть поймы рек и пляжи.

Бригады коммунальщиков и дорожников, по его словам, продолжают интенсивную прочистку ливневок на проезжей части и в низинах, что должно минимизировать риски подтоплений при осадках. В случае ЧС готовы действовать свыше 1 100 человек и 550 единиц техники. "Сегодня с 17 до 19 часов проведем речевое оповещение. Решение КЧС будет действовать до прохождения холодного фронта 12 октября", - добавил Прошунин.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек. Пляжи в Сочи открыты для отдыха круглый год. С конца осени и до середины весны здесь работают более 30 зимних пляжей, ближе к лету начинают открываться летние - в 2025 году работали 180.