В Новосибирской области почти 800 единиц техники устраняют последствия снегопада

На областных трассах работают 543 машины, в городе Новосибирске на улично-дорожной сети - 250

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Дорожные службы перевели технику на усиленный режим работы в Новосибирской области, в уборке последствий снегопада задействованы почти 800 единиц спецтехники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Травников.

"Для уборки на дорогах Новосибирской области задействовано почти 800 единиц спецтехники. Единовременно на областных трассах работают 543 машины и в городе Новосибирске на улично-дорожной сети - 250 единиц техники", - сообщил глава региона.

Он уточнил, что всего для работы в зимний сезон подготовлено 1,3 тыс. единиц специализированной техники, в том числе 565 комбинированных дорожных машин, автогрейдеры, тракторы, погрузчики, шнекороторы.

Снегопад в регионе начался ночью и продолжается днем 9 октября. На припаркованных автомобилях образовался слой снега толщиной 3-5 см. Утром на дорогах города образовались 10-балльные пробки. Из-за осадков в новосибирском аэропорту имени А. И. Покрышкина объявлены отмены авиарейсов, планировавших вылет в Красноярск, Барнаул, Горно-Алтайск, Омск, Томск, Екатеринбург. Транспортная прокуратура сообщила, что держит ситуацию с отменами и задержками рейсов на контроле.