В Липецкой области назвали "спасением" эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ

В учебные заведения системы СПО поступили 63,2% выпускников 9-х классов, цифра стала рекордной для региона, сообщила вице-губернатор Юлия Котлярова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Эксперимент, в рамках которого ученики 9-х классов сдавали два экзамена вместо четырех при условии поступления в средние специальные учебные заведения, в правительстве Липецкой области оценили как спасение в условиях кадрового дефицита. Об этом вице-губернатор Юлия Котлярова заявила на обсуждении пилотного проекта в Госдуме.

"Мы на самом деле считаем, что эксперимент в Липецкой области прошел довольно успешно. И так как Липецкая область - регион, в котором <…> огромный кадровый дефицит, поэтому эксперимент для нас, наверное, какое-то даже спасение", - сказала Котлярова.

Важным итогом эксперимента вице-губернатор назвала то, что к 1 сентября, в основной период приема, в учебные заведения системы СПО поступили 63,2% выпускников 9-х классов, цифра стала рекордной для региона. "В рамках приемной кампании мы увидели значительный рост заявлений в наши СПО, больше 20 тысяч заявлений подано, это на 27% больше в сравнении с прошлым годом", - добавила Котлярова, подчеркнув, что стояла задача дать возможность получать специальное образование всем, кто этого захочет.

В 2024 году в средних специальных учебных заведениях региона имелось 5 659 мест. В начале текущего года, еще до принятия решения об участии Липецкой области в эксперименте, было добавлено 100 мест. Но при вхождении в эксперимент общее число выросло до 7 702 мест. В их числе 678 бюджетных мест в организациях СПО при высших учебных заведениях, сообщила Котлярова.

При создании этих мест обращали внимание на то, чтобы структура оставалась сбалансированной и отвечала потребностям экономики региона, добавила вице-губернатор. С этой целью проводились встречи с работодателями, использовались данные автоматизированной информационной системы "Кадры региона".

Липецкий индустриально-строительный колледж

Число студентов первого курса Липецкого индустриально-строительного колледжа выросло более чем на треть по сравнению с прошлым годом благодаря эксперименту по упрощенной сдаче ОГЭ. "В прошлом году у меня был набор 270 человек, и мы его сделали с большим трудом. <…> На сегодняшнюю секунду у меня сидит 375 детей на первом курсе", - сказала директор колледжа Наталья Грязева.

Колледж осуществляет подготовку по семи направлениям и одной специальности - "Сварочное производство". "Что происходит с контингентом? Насколько он отличается от 2024-2025 года? Я хочу сказать, что два экзамена или четыре абсолютно не влияет на детей с ОВЗ, не влияет на детей, которые относятся к категории сирот или подопечных. Как они поступали, они точно так же могут пройти," - пояснила Грязева.

Закон об эксперименте, который позволяет сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10 класс, президент РФ Владимир Путин подписал 1 апреля 2025 года. Для проведения эксперимента были выбраны Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Законом предполагалось, что органы власти регионов - участников эксперимента смогут устанавливать перечень профессий, на обучение по которым в колледжи будут принимать без учета экзаменов за 9 класс - от абитуриента будет требоваться только наличие аттестата.