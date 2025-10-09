В Белгородской, Брянской и Курской областях ожидаются сильные дожди

Небольшие осадки также прогнозируются на территории Воронежской, Ивановской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской областей

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 9 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные дожди до конца суток в Белгородской, а также в Брянской и Курской областях. На большей части Центрального федерального округа (ЦФО) возможны небольшие и умеренные осадки, соответствующая информация опубликована на сайтах региональных управлений МЧС и областных гидрометцентров.

"9 октября облачно с прояснениями. Ночью небольшие дожди. Днем дожди, местами сильные. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Белгородской области.

По данным гидрометцентра Курской области, 9 октября в регионе прогнозируется облачная и дождливая погода, местами пройдут сильные дожди. В Брянской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью плюс 6-11 градусов, днем - 10-15 градусов тепла.

Небольшие дожди ожидаются на территории Воронежской, Ивановской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской областей. В Тамбовской области 9 октября ожидается теплая солнечная погода, температура днем до 17 градусов, ночью столбики опустятся до 10 градусов тепла. В Ярославской и Костромской областях пасмурно, без осадков, днем - до плюс 11 градусов, ночью - до 9 градусов тепла.