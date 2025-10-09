В конкурсе наставников вместо погибшего на СВО учителя ОБЖ примет участие его мать

Она представит практики Геннадия Старунова и расскажет о публикации книги, в которую войдут его "Фронтовые заметки"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мать участника специальной военной операции, учителя ОБЖ Геннадия Старунова примет участие в финале конкурса наставников "Быть, а не казаться". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспатриотцентра Росмолодежи.

В июле сообщалось, что Старунов погиб при исполнении долга в ходе СВО. До этого в мае он принимал участие в заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия - страна возможностей" и общался с президентом России Владимиром Путиным.

"В финале всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться - 2025" вместо погибшего в зоне специальной военной операции Геннадия Старунова примет участие его мама Елена Геннадьевна Старунова. Она представит практики сына и расскажет о публикации книги, в которую войдут заметки Геннадия из блога "Фронтовые заметки", с проектом которого он участвовал в конкурсе", - говорится в сообщении. Мероприятие пройдет с 11 по 18 октября в Казани и объединит 400 финалистов проекта, которые были отобраны по результатам четырех полуфиналов.

В первом полуфинале в Иванове для наставников из ЦФО и СЗФО как раз участвовал Старунов. С проектом блога "Фронтовые заметки" он присоединился к конкурсу "Быть, а не казаться - 2025" и по результатам выставленных экспертами оценок был избран финалистом. После полуфинала он вернулся в зону боевых действий, где погиб при исполнении задачи. В финале конкурса его дело продолжат коллеги и мать. Она представит проект блога "Фронтовые заметки", вместе с другими финалистами будет проходить конкурсные испытания, претендуя на звание одного из победителей.

"В любой ситуации и обстоятельствах сын всегда стремился быть честным, искренним, вовлеченным, а главное - человечным. Он был настоящим профессионалом своего дела и настоящим гражданином своего Отечества. Чтобы проект, который Геннадий создал и за который болел всей душой, продолжал жить вместе с памятью о нем, мы с коллегой, другом Гены, Марией Баркар, постараемся достойно представить его на финале конкурса. Геннадий очень ждал финала и верил, что рассказы, которые публикуются в нашем блоге "Фронтовые заметки" о простых солдатах, их буднях, подвигах братишек, находящихся в зоне СВО, затронут ваши сердца и не оставят равнодушными", - рассказала Старунова.

По словам директора Роспатриотцентра Росмолодежи Елены Беликовой, образ Старунова должен стать путеводной звездой для всех наставников. "Геннадий ценой собственной жизни показал, что значит быть наставником - не только словом, но и делом служить Родине, воспитывать подрастающее поколение своим примером. И каждый из 400 финалистов нашего конкурса доказал свою готовность быть тем, на кого должна равняться молодежь, близкие товарищи и все наши сограждане", - отметила она.

О конкурсе

Конкурс "Быть, а не казаться" направлен на развитие института наставничества и системы преемственности в деле гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, а также укрепление межпоколенческих связей. Он проводится Роспатриотцентром Росмолодежи по поручению главы государства второй год подряд. В этом году заявки на конкурс подали 70 тыс. человек из всех регионов России.