Трудовые мигранты из Таджикистана смогут проходить медосмотр перед въездом в РФ

Освидетельствование будет производиться в порядке, утвержденном Минздравом России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Джамолиддин Абдуллозода подписали межправительственное соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана для въезда на территорию РФ для осуществления трудовой деятельности. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По итогам переговоров Михаил Мурашко и Джамолиддин Абдуллозода подписали российско-таджикистанское межправительственное соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана для въезда на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности. В соответствии с ним граждане республики, выезжающие на работу в Россию, смогут проходить обязательное медицинское освидетельствование в специальном пункте, развернутом на территории одной из медицинских организаций в Душанбе", - сказал он.

При этом, по словам Кузнецова, освидетельствование будет производиться в порядке, утвержденном Минздравом России. Повторное проведение медосвидетельствования по прибытии в Россию для начала трудовой деятельности не требуется.

Также в ходе переговоров обсуждался ряд вопросов двустороннего взаимодействия ведомств двух стран, утверждена дорожная карта по сотрудничеству на ближайшие три года, где детально прописан план действий.