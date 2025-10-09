В Москве объявляют желтый уровень погодной опасности четвертую ночь подряд

При тумане видимость может ухудшиться до 200-700 м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявят синоптики уже четвертую ночь подряд из-за сильного тумана в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 21:00 мск до 09:00 мск пятницы вновь будет действовать желтый уровень опасности из-за тумана", - сказал собеседник агентства, напомнив, что данный уровень на прогностических картах символизирует потенциально опасные метеорологические условия. По данным специалистов, предстоящей ночью и затем утром местами при тумане видимость может ухудшиться до 200-700 м.

Стоит отметить, что предстоящие вечер и ночь станут уже четвертыми подряд, когда в столичном регионе возможно образование тумана.

В Гидрометцентре РФ также пояснили, что предстоящей ночью на фоне облачной погоды, а также вероятного дождя, температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов, по области - от плюс 4 до плюс 9 градусов. Днем под конец рабочей недели столбики термометров в мегаполисе покажут 11-13 градусов выше нуля, в Подмосковье - до плюс 14 градусов. Ветер специалисты прогнозируют восточный и юго-восточный со скоростью 4-9 м/с.