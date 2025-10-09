В Москве ожидаются дождливые и прохладные выходные

В Гидрометцентре РФ пояснили, что в субботу показания термометров приблизятся к норме, а днем в воскресенье и в начале следующей недели немного опередят календарь

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Москвичей и жителей Подмосковья ожидают прохладные и дождливые выходные. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Циклоны, которые окружат Москву с юга и севера, принесут дожди и понизят температуру воздуха, стоит запастись зонтами и отдать предпочтение более теплой одежде", - сказал собеседник агентства. По его словам, в субботу, 11 октября, в столичном регионе на фоне облачной погоды пройдет небольшой, местами умеренный дождь. При этом в ночные часы столбики термометров покажут до плюс 9 градусов в мегаполисе и от плюс 4 до плюс 9 градусов в Подмосковье. Днем в Москве не более 10-12 градусов выше нуля, по области от плюс 7 до плюс 12 градусов при западном ветре со скоростью 4-9 м/с.

"Облачно и дождь прогнозируются в воскресенье, 12 октября, причем ночью в Москве около плюс 5-7 градусов, по области - плюс 3-8 градусов, днем же под конец недели в столице и Подмосковье до 9 градусов выше нуля, ветер западной четверти 6-11 м/с", - пояснил собеседник агентства.

Он пояснил, что в субботу показания термометров приблизятся к норме, а днем в воскресенье и в начале следующей недели даже немного опередят календарь. "В понедельник и вторник, 13 и 14 октября, ожидается облачная погода с дождем, ночью столбики термометров покажут 1-6 градуса выше нуля, днем - не более плюс 9 градусов", - заключили в Гидрометцентре РФ.