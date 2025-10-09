В Таганрогском заливе впервые обнаружили песчаных креветок

Взрослые особи обычно достигают 30-50 мм в длину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Ареал песчаной креветки Crangon crangon расширился в Азовском море за счет ее появления в Таганрогском заливе, сообщили в Южном научном центре Российской академии наук (ЮНЦ РАН).

По данным ученых, осолонение и повышение температуры воды Азовского моря и непосредственно Таганрогского залива за последние годы привело к распространению в этом бассейне новых видов обитателей.

"В западной части залива, недалеко от Мариуполя, на глубине 7,5 метра при солености у дна 13,6% была обнаружена серая песчаная креветка Crangon crangon. Ранее в северной части Азовского моря и Таганрогском заливе эти креветки не встречались. Данный вид, единственный из семейства Crangonidae зарегистрированный в Азовском море, обитает исторически в Керченском проливе и южной части Азовского моря. Можно предположить, что из-за изменений условий среды произошел сдвиг ареала данного вида на север Азовского моря с проникновением в Таганрогский залив", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрослые особи креветки обычно достигают 30-50 мм в длину. Обитают на мелководье, а днем они зарываются в песок, чтобы спрятаться от хищных птиц и рыб.

Ранее заместитель руководителя Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (АзНИИРХ) Владимир Белоусов сообщал ТАСС, что черноморские креветки, рапаны, скафарки и мидии вошли в состав базовых объектов промысла в Азовском море из-за его осолонения до черноморского уровня.

До 2007 года средняя соленость Азовского моря была в районе 10 промилле, в настоящее время в Таганрогском заливе соленость выросла более чем в два раза, в Азовском море - в полтора раза, до 15 гр/л при солености Черного моря 18 гр/л.

Об Азовском море

Азовское море стало внутренним морем РФ после вхождения в состав России территорий Донбасса и Новороссии, а также денонсации Госдумой договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. Оно является самым мелким морем в мире - его глубина не превышает 13,5 м. Рост солености Азовского моря начался в 2007-2008 годах, ежегодно прибавляется в среднем 0,25 промилле. В качестве одного из проявлений повышения солености ранее ученые называли увеличение популяции медуз. Причиной роста количества соли в воде, по словам специалистов, является сокращение пресноводного стока из реки Дон, в бассейне которого в последние годы выпадает заметно меньше осадков.