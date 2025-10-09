На выставке "Золотая осень" в Москве стартовал Всероссийский агродиктант

Мероприятие пройдет с 8 по 12 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый Всероссийский агродиктант стартовал на площадке выставки "Золотая осень" в Москве, передает корреспондент ТАСС. Масштабная акция, приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, объединила участников из всех регионов страны - от Калининграда до Владивостока.

В выставочном комплексе "Тимирязев центр" за парты сели школьники, студенты, фермеры и специалисты агропромышленного комплекса. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов о сельском хозяйстве, продовольственной безопасности и истории отечественного АПК. В церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства России Оксана Лут, председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов и председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Лут в своем выступлении подчеркнула, что агродиктант - это не только проверка знаний, но и важная инициатива по популяризации агропромышленного комплекса страны. "Агродиктант - это возможность погрузиться в мир сельского хозяйства, понять, как работает отрасль и почувствовать уважение к людям, которые трудятся на земле", - заявила Лут. Она отметила, что принять участие в акции уже выразили желание около 400 тыс. человек. "Темы вопросов охватывают весь спектр: от растениеводства и животноводства до органического земледелия, агротуризма и цифровизации", - добавила министр.

Председатель правления Россельхозбанка отметил, что агродиктант вдохновляет новых специалистов и повышает осведомленность о достижениях АПК. По его словам, сегодня экспорт сельхозпродукции России достигает 45 млрд долларов. "За 25 лет работы Россельхозбанк вложил в отрасль 18,6 трлн рублей и реализовал более 6 тыс. инвестиционных проектов. В рамках агродиктанта мы выступаем не только спонсором, но и организатором - более 400 площадок работают на базе наших филиалов", - сказал Листов.

Церемония открытия началась с выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и ее ансамбля "Русская песня". Артисты исполнили народные композиции, а участники диктанта пели и танцевали вместе с коллективом, создавая праздничную атмосферу. Бабкина подчеркнула, что тема сельского труда ей особенно близка: она родом из деревни и знает, что такое настоящий труд на земле.

"Я прекрасно знаю, что такое покос, уборка урожая, сенокос. Мы, деревенские, с любовью общались с землей, и она отвечала нам добром, кормила, давала силы всей стране. Людей нельзя отлучать от земли - ее нужно любить. Это наша Родина, она кормит и дает жизнь", - сказала артистка. Она добавила, что важно, что деревни и станицы по всей стране постепенно возрождаются, а люди сохраняют связь с землей, традициями и народным творчеством.

Об агродиктанте

Первый Всероссийский агродиктант, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проходит с 8 по 12 октября. К масштабной акции присоединились 89 регионов России. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов о сельском хозяйстве, продовольственной безопасности и истории отечественного АПК. Проверить свои знания очно смогут на 9 тыс. площадок, или онлайн на платформе агродиктант.рф после предварительной регистрации.

Организаторами акции выступили партийный проект "Единой России" "Российское село" и Россельхозбанк при поддержке Минсельхоза России и ряда федеральных ведомств. Генеральным информационным партнером мероприятия стал ТАСС.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.