ФНС просит признать банкротом блогера Митрошину из-за долга в 211 млн рублей

Ее обвиняют в обвиняют в отмывании денежных средств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд столицы зарегистрировал заявление инспекции Федеральной налоговой службы по Москве о признании блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денежных средств, банкротом за долг в размере порядка 211 млн рублей. Об этом сказано в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Заявление инспекции Федеральной налоговой службы №33 по г. Москве о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом к должнику Митрошиной А. А. Сумма исковых требований составляет 210 755 370,68 рубля", - сказано в документе.

Суд определил оставить заявление о признании должника банкротом без движения.

Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Ее задержали на территории Краснодарского края и доставили в Москву. Она находится под домашним арестом.