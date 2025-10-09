Санавиация Подмосковья с начала года транспортировала более 800 пациентов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Свыше 800 человек транспортировала санитарная авиация Московской области с начала 2025 года. Вертолеты используются для межбольничной транспортировки пациентов, а также спасения пострадавших в чрезвычайных происшествиях, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области для оказания экстренной медицинской помощи задействованы три вертолета санитарной авиации, позволяющие в кратчайшие сроки доставить пациента в медучреждение. Один из вертолетов применяется для транспортировки детей в Центр им. Рошаля. Всего с начала года силами санитарной авиации региона было совершено 824 вылета, в ходе которых было транспортировано 803 человека", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что санитарная авиация применяется для транспортировки пациентов из одной больницы в другую, а также для оперативного оказания помощи при чрезвычайных ситуациях.

Отмечается, что в этом году санитарная авиация Московской области совершила на 139 вылетов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, благодаря системе "Ночной старт", вертолеты могут вылетать и в темное время суток. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.