В "Острове мечты" в Москве открылся картинг с "парящей петлей"

Пространство площадью более 2,4 тыс. м оформили в стилистике ночного Токио

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Новый экстремальный аттракцион - тематизированный картинг-центр "Шикана" открылся в культурно-развлекательном комплексе "Остров Мечты" в Москве в преддверии Дня гонщика, который отмечается 10 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кластера.

"Любителей культуры дрифта ждет высокотехнологичная двухуровневая трасса длиной 321 метр с захватывающими виражами, скоростными участками и профессиональной системой телеметрии. Главная особенность трека - "парящая петля", которая позволяет пилоту карта почувствовать особый адреналин, сравнимый с эмоциями на профессиональных гонках", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что пространство площадью более 2,4 тыс. м оформлено в стилистике ночного Токио, здесь созданы "улицы" с неоновыми вывесками, граффити и футуристическими арт-объектами.

Также на территории картинг-центра расположилось пространство, где можно наблюдать за гонками, читать прессу на японском языке, на первом этаже размещена зона награждения лучших участников заездов. С октября этого года начинает работу клуб картингистов, участники которого смогут проходить тренировки под руководством опытных гонщиков.

Как уточнил гендиректор АО "Регионы-энтертейнмент" Михаил Кондратьев, которого цитирует пресс-служба, еще одну катальную гору планируется открыть в действующем парке развлечений до конца года.