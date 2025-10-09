Пушков: Нюрнбергский процесс был бы невозможен после 1946 года

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике напомнил, что уже в 1947 году уже начались противоречия между союзниками, победившими во Второй мировой войне

МОСКВА,9 октября. /ТАСС/. Нюрнбергский процесс был уникальным явлением, его можно было провести только в 1945-1946 годах, поскольку позднее разногласия между союзниками по антигитлеровской коалиции не дали бы его завершить. Такое мнение председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал на расширенном заседании комиссии на тему "Информационная подготовка к 80-летию Нюрнбергского процесса".

"Нюрнбергский процесс был уникальным явлением, возможным только в 1945-1946 годах. Уже в 1947 году он был бы невозможен. Уже начались противоречия между союзниками, победившими во Второй мировой войне. Началась схватка за политическое и геополитическое влияние в Европе. Думаю, эти противоречия разорвали бы процесс", - сказал Пушков.

По его мнению, этот процесс стал политическим и юридическим завершением Второй мировой войны. "Война закончилась не 9 мая [победой над Германией], хотя это была важнейшая веха, и даже не 2 сентября, когда подписала капитуляцию Япония. Окончательная победа, на мой взгляд, зафиксирована в Нюрнберге", - отметил Пушков.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. На нем были осуждены нацистские преступники.