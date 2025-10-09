Москва компенсирует юрлицам до 50% затрат на установку станций для электротранспорта

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в городе функционируют более 7 тыс. ЭЗС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Москвы будут компенсировать частным инвесторам до 50% затрат на технологическое присоединение электронных зарядных станций (ЭЗС) к городским сетям. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Поддержим частных инвесторов, устанавливающих электрические зарядные станции. <...> Рассчитываем на активность частных инвесторов. Город будет компенсировать им до 50% затрат на технологическое присоединение ЭЗС к городским сетям, но не больше 2 млн рублей за одну станцию", - написал он в своем официальном аккаунте в мессенджере Max.

По его словам, сегодня в Москве функционируют более 7 тыс. ЭЗС. Планируется, что в ближайшие годы их количество будет расти.

"Также владельцы ЭЗС будут обязаны интегрировать станции в городское программное обеспечение: АИС "Единое парковочное пространство" и "Энергия Москвы", мобильное приложение "Метро Москвы".

Подать заявку на получение компенсации можно в московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Ранее Собянин сообщал, что к 2030 году количество электромобилей в Москве составит от 100 до 300 тыс. Он так же объявлял о планах заключать долгосрочные контракты на установку зарядных станций. Город возьмет на себя ключевые этапы подготовки инфраструктуры: подведение необходимой электрической мощности и монтаж специальных фундаментов с вводно-распределительными щитами. Операторы - юридические лица и индивидуальные предприниматели - будут осуществлять установку и обслуживание ЭЗС в течение семи лет. По его словам, отбор операторов ЭЗС пройдет на конкурсной основе.