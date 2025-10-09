Жителей подконтрольного Киеву Славянска в ДНР призвали к эвакуации

Украинские власти регулярно проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях, мотивируя это "вопросами безопасности"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Глава подчиняющейся украинским властям администрации Славянска Вадим Лях призвал жителей города эвакуироваться из-за приближения линии фронта.

"Поэтому обращаюсь сегодня к жителям города, особенно к старикам и семьям с детьми: пришло время эвакуации", - сказал он на видео, которое опубликовала городская администрация в Telegram-канале.

Украинские власти регулярно проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях, мотивируя это "вопросами безопасности". При этом в МВД признавали, что часто сталкиваются с нежеланием людей выезжать.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что российская армия уже вошла в Северск, Константиновку и Красноармейск в ДНР.